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TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 22 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Haziran ve 31 Ağustos vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya 21 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 22 milyar lira verdi
01.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Haziran ve 31 Ağustos vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya 21 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

İhalelere toplam 61 milyar 9 milyon liralık teklif geldi.

8 Haziran vadeli ihalede basit faiz yüzde 8,25, bileşik faiz yüzde 8,59 olurken, 31 Ağustos vadeli ihalede basit faiz yüzde 6,75, bileşik faiz ise yüzde 6,92 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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