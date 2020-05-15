TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Mayıs ve 13 Ağustos vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya 15 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Mayıs ve 13 Ağustos vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya 15 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi. İhalelere toplam 59 milyar 771 milyon liralık teklif geldi. 22 Mayıs vadeli ihalede basit faiz yüzde 8,75, bileşik faiz yüzde 9,14 olurken, 13 Ağustos vadeli ihalede basit faiz yüzde 7,25, bileşik faiz ise yüzde 7,45 seviyesinde gerçekleşti. Kaynak: AA