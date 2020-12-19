TCMB reeskont ve avans faizlerini 675'er bazpuan yükseltti

Merkez Bankası (TCMB), reeskont ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını 675'er bazpuan yükseltti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Merkez Bankası tebliğine göre, vadesine üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15.75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16.75 olarak belirlendi.

Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade ediyor.TCMB, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebiliyor. Türkiye'de reeskont işlemindeki tüm koşul ve kurallar, TCMB tarafından belirleniyor. Bunun yanında, reeskont kredilerinin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri, para politikası ilkeleri doğrultusunda yine TCMB tarafından konuluyor. (Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı