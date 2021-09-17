TCMB, reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında değişikliğe gitti - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TCMB, reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında değişikliğe gitti

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
TCMB, reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında değişikliğe gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde limitin 30 milyar dolara çıkarıldığını, azami vadenin ise 180 güne güncellendiğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde limitin 30 milyar dolara çıkarıldığını, azami vadenin ise 180 güne güncellendiğini bildirdi.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında değişiklikler yapıldı.

Değişiklikler kapsamında, toplam reeskont kredisi limiti 30 milyar dolara yükseltilirken, bu limitin 20 milyar doları Türk Eximbank, 10 milyar doları diğer bankalar aracılığıyla kullandırılacak kredilere tahsis edildi. Öte yandan toplam limitin 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası reeskont kredisi olarak da kullanılabilmesi imkanı getirildi.

Son üç yıldaki ya da son yıldaki ihracat tutarı ithalat tutarından en az yüzde 10 fazla olan net ihracatçı firmalara verilecek olan krediler, yalnızca belirlenen Türk lirası cinsi harcama alanlarında kullanılabilecek. Kredilerin geri ödemeleri ise sadece ihracat bedelleriyle yapılacak.

Daha önce 240 gün olarak uygulanan kredilerin azami vadesi 180 güne güncellendi. Yeni pazarlara yapılan ihracat, yüksek teknolojili ürün ihracatı ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredilerin azami vadesi ise 360 gün olarak uygulanmaya devam edecek.

Aracı bankaların kredilere uygulayabileceği azami komisyon oranı 100 baz puan olarak uygulanacak. Firmaların Merkez Bankasına ilave ihracat bedeli satış taahhüdünde bulunması halinde kullanılan krediye uygulanacak faiz oranından indirim yapılacak.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 483 bin liraya geriledi Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Demir Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Kylie Jenner Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Burak Yılmaz Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TCMB, reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında değişikliğe gitti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 15:08:23. #1.17#