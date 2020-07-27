TCMB-Reel kesimde güven 8.1 puan artışla 100.7'ye çıktı (2) Reel kesim güven endeksi Temmuz'da aylık bazda 8.1 artışla 100.7 düzeyine yükseldi.

Reel kesim güven endeksi Temmuz'da aylık bazda 8.1 artışla 100.7 düzeyine yükseldi. Merkez Bankası'ndan ( TCMB ) yapılan açıklamaya göre, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut mamul mal stoku endeksi azalış yönünde etkiledi.Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de aylık bazda 9.6 puan artarak 99.4'e yükseldi.İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 20.8'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12.3'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 66.9'a yükseldi.TCMB açıklamasında, "Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülüyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Mevcut toplam siparişlerin ve mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıfladı."Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan gelişme güçlendi."Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında azalış bekleyenler lehine olan gelişme zayıfladı. "Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan gelişme güçlenerek, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan gelime ise zayıflayarak sürdü. "Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler güçlenerek devam etti."TCMB verilerine göre, gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.2 puan artarak yüzde 12.0'ye çıktı.Bu dönemde ankete katılan işyerlerinin yüzde 38.5'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 23.6'sı talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti ve onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi. Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bir önceki dönemde azalış bildirenler lehine olan gelişme zayıfladı.

Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmelerin de zayıflayarak devam etti. (Grafik)

- İstanbul

Kaynak: DHA