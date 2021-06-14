TCMB-Portföy yatırımları Nisan'da net 1.5 milyar dolar azaldı
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TCMB-Portföy yatırımları Nisan'da net 1.5 milyar dolar azaldı

TCMB-Portföy yatırımları Nisan'da net 1.5 milyar dolar azaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Nisan'da 56 milyon dolarda kalırken, portföy yatırımlarında aynı ayda 1 milyar 534 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Nisan'da 56 milyon dolarda kalırken, portföy yatırımlarında aynı ayda 1 milyar 534 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Resmi rezervler Nisan'da net 1 milyar 183 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, alt kalemler itibarıyla, yurt dışı yerleşikler Nisan'da, hisse senedi piyasasında 123 milyon doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasasında 44 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1 milyar 11 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 503 milyon doları azaldı.Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 325 milyon dolar net azalış ve Türk Lirası cinsinden 386 milyon dolar net artış olmak üzere, toplam 61 milyon dolar arttı.Bankalar ve genel hükümet sırasıyla 336 milyon dolar ve 79 milyon dolar dış kredi net geri ödemesi, diğer sektörler 39 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TCMB-Portföy yatırımları Nisan'da net 1.5 milyar dolar azaldı - Haberler Ekonomi
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