TCMB-Portföy yatırımları net girişi Şubat'ta 273 milyon dolar
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TCMB-Portföy yatırımları net girişi Şubat'ta 273 milyon dolar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TCMB-Portföy yatırımları net girişi Şubat'ta 273 milyon dolar

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişlerin 714 milyon dolar olarak gerçekleştiği Şubat ayında portföy yatırımlarında net giriş de 273 milyon dolar olarak belirlendi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişlerin 714 milyon dolar olarak gerçekleştiği Şubat ayında portföy yatırımlarında net giriş de 273 milyon dolar olarak belirlendi.

Merkez Bankası verilerine göre, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 486 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 546 milyon doları net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 439 milyon doları net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 375 milyon dolar net azalış oldu.Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 31 milyon doları net azalış ve Türk Lirası cinsinden 101 milyon doları net artış olmak üzere toplam 70 milyon doları net artış gerçekleşti.Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 534 milyon dolar ve 141 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 179 milyon doları net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervler de 925 milyon dolar arttı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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