Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk...
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk...

24.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:13
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu:

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığı değerlendirilmektedir.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığı değerlendirilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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