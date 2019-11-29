TCMB, Politika araçları etkin bir şekilde kullanmaya devam edecek
'Finansal İstikrar Raporu'nu yayımlayan Merkez Bankası, elindeki tüm politika araçlarını fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam edeceğini bildirdi.
29.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:06
'Finansal İstikrar Raporu'nu yayımlayan Merkez Bankası, elindeki tüm politika araçlarını fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com