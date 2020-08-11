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TCMB: Piyasa yapıcı bankalara likidite limitleri sıfırlandı (2)

Merkez Bankası (TCMB) piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerinin sıfırlandığını duyurdu.

TCMB: Piyasa yapıcı bankalara likidite limitleri sıfırlandı (2)
11.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:10
Merkez Bankası (TCMB) piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerinin sıfırlandığını duyurdu.

TCMB açıklaması öncesinde 7.35 lirayı gören dolar daha sonra 7.28 lira düzeyine kadar çekildi.TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır."TCMB Cuma günü yaptığı açıklamada da, piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerinin Pazartesi gününden itibaren yarıya düşürüldüğünü açıklamıştı.TCMB'den Cuma günü yapılan açıklamada şöyle denildi: "Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır."

TCMB'den Perşembe günü yapılan açıklamada da, "Piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır" denilmişti.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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