Tcmb: "Piyasa Derinliğinin Kaybolmasına Bağlı Olarak Spekülatif Davranışlar Sonucunda Kurlarda...

TCMB: "Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumlarında piyasaya esnek ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilebilecektir.

Tcmb:

TCMB: "Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumlarında piyasaya esnek ihaleler
yoluyla veya doğrudan müdahale edilebilecektir."

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