Tcmb: "Piyasa Derinliğinin Kaybolmasına Bağlı Olarak Spekülatif Davranışlar Sonucunda Kurlarda...
TCMB: "Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumlarında piyasaya esnek ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilebilecektir.
TCMB: "Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumlarında piyasaya esnek ihaleler
yoluyla veya doğrudan müdahale edilebilecektir."