TCMB-Özel sektörün uzun vadeli dış borcu 163.5 milyar dolar
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TCMB-Özel sektörün uzun vadeli dış borcu 163.5 milyar dolar

17.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:13
TCMB-Özel sektörün uzun vadeli dış borcu 163.5 milyar dolar

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu Aralık sonunda yıllık bazda 16.5 milyar dolar azalarak 163.5 milyar dolara geriledi.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu Aralık sonunda yıllık bazda 16.5 milyar dolar azalarak 163.5 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, özel sektörün, ticari krediler dışındaki kısa vadeli dış kredi borcu ise aynı dönemde 1.1 milyar dolar artarak 9.8 milyar dolara yükseldi.

TCMB verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre de, bir yıl içinde yapılacak anapara geri ödemeleri toplam 43.9 milyar dolar düzeyindeydi.Özel sektörün 163.5 milyar dolarlık uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43.1'ini finansal kuruluşların, yüzde 56.9'unu da finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 9.8 milyar dolarlık kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84.1'ini finansal kuruluşların, yüzde 15.9'unu da finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.Döviz kompozisyonu bazında; 163.5 milyar dolarlık uzun vadeli dış kredi borcunun yüzde 62'sini dolar, yüzde 33.9'unu euro, yüzde 2.3'ünü lira ve yüzde 1.8'ini diğer dövizler, 9.8 milyar dolarlık kısa vadeli dış kredi borcunun yüzde 41.2'sini dolar, yüzde 33.1'ini euro, yüzde 23.9'unu lira ve yüzde 1.8'ini diğer döviz cinslerinden oluştu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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