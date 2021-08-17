TCMB, Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzaladı
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TCMB, Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzaladı

TCMB, Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzaladı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında bir mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında bir mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den konuya ilişkin yapılan duyuruda, Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtilerek, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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