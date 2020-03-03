Haberler » Ekonomi » TCMB Olağan Genel Kurulu 20 Mart'ta yapılacak - Ekonomi

TCMB Olağan Genel Kurulu 20 Mart'ta yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart Cuma günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

03.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:16
TCMB Olağan Genel Kurulu 20 Mart'ta yapılacak

(TCMB) Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart Cuma günü 'da gerçekleştirilecek.


TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 20 Mart Cuma günü saat 15.00'te Ankara'da İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler