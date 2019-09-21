TCMB'nin zorunlu karşılık kararı yürürlüğe girdi

21.09.2019 09:56

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğde, 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülüklerinde değişikliğe gidildi.

Tebliğde yapılan değişiklik şöyle:

"Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) vadesiz, ihbarlı, 1, 3 ve 6 aya ve 1 yıla kadar vadeli yüzde 17, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 13, müstakrizlerin fonları yüzde 17, diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil9 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli yüzde 21, 2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli yüzde 16, 3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli yüzde 11, 5 yıla kadar (5 yıl dahil) vadeli yüzde 7, 5 yıldan uzun vadeli yüzde 5."

Söz konusu tebliğ, 20 Eylül 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bu arada, TCMB'den dün yapılan duyuruda, finansal istikrarı desteklenmek amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildiği, söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği belirtilmişti.

Kaynak: AA