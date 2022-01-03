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TCMB'nin vadeli döviz satım ihalelerine sadece KOBİ'ler girebilecek

TCMB'nin vadeli döviz satım ihalelerine sadece KOBİ'ler girebilecek
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri'ne sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) katılabileceğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri'ne sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) katılabileceğini duyurdu.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, TCMB, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri'ne ilişkin uygulama usul ve esaslarını bankalara bildirdi.

Buna göre, ihalelere sadece KOBİ'ler adına katılım sağlanabilecek. Firmalar her bir ihaleye sadece tek bir banka aracılığıyla katılabilecek.

Firmaya ait tekliflerin birden fazla banka üzerinden iletilmesi durumunda, ilgili firmaya ait tüm teklifler iptal edilecek.

İşlem teklif miktarı en az 100 bin dolar ve katları olacak ve her bir ihalede bir müşteri adına toplam teklif tutarı ise en fazla 1 milyon dolar olacak.

Bankalar ihale tekliflerini müşteri bazında iletecek.

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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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