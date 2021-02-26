Merkez Bankası'nın resmi rezervleri yüzde 2,6 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Merkez Bankası'nın resmi rezervleri yüzde 2,6 arttı

26.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:16
Merkez Bankası'nın resmi rezervleri yüzde 2,6 arttı

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 95,7 milyar Dolar düzeyinde gerçekleşti.

Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 95,7 milyar Dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayına ilişkin Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verisini paylaştı. Buna göre, Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 95,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 7,2 artarak 51,9 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 2,5 azalarak 42,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre değişmeyerek 28,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 22,9 milyar dolar anapara, 5,3 milyar dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 59,3 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 20,9 milyar dolar bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3,6 artarak 48,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere İrem Derici Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Mesut Bakkal Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Başbakan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merkez Bankası'nın resmi rezervleri yüzde 2,6 arttı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 10:17:16. #1.14#
title