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TCMB'nin Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs'ta yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 18 Mayıs Pazartesi günü Ankara'da yapılacağını duyurdu.

TCMB'nin Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs'ta yapılacak
15.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:44

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 18 Mayıs Pazartesi günü Ankara'da yapılacağını duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre bankanın 2019 yılına ait 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 14.00'te İdare Merkezi Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerine toplantıya "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (e-GKS) aracılığıyla katılım imkanı sağlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler nedeniyle toplantı salonuna medya mensupları kabul edilmeyecek. Toplantı Merkez Bankası İnternet sitesi üzerinde yer alan sayfadan canlı olarak yayımlanacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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