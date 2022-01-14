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TCMB'nin ocak ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" yayımlandı

TCMB'nin ocak ayı
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 29,75 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 29,75 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,99 olan ocak ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 6,45'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 29,75 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 21,39'dan 25,37'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 14,41'den 15,54'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,13 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 15,56'dan 16,85'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 11,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 7,9 milyar dolara inerken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 11,5 milyar dolar oldu.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 14,00

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 4,1'den yüzde 3,9'a gerilerken, gelecek yıl büyüme beklentisi ise yüzde 4,2 oldu.

TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 14,00 olarak kayıtlara geçerken, 3 ay sonrasına ilişkin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi de yüzde 14,28'den yüzde 14,00'e geriledi. Bir önceki anket döneminde cari ay sonu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 14,53 seviyesinde bulunuyordu.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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