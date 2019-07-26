"TCMB'nin kararı banka faizlerine yansımalı"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararına ilişkin, "TCMB'nin bu kararının bankaların mevcut faiz oranlarına yatırımcı lehine hızlı bir şekilde yansımasını temenni ediyoruz." dedi.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Saygılı, söz konusu kararın, en büyük üreticiden en küçük tüketiciye kadar ülke ekonomisinin bütün aktörleri adına sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

Bilal Saygılı, faiz indiriminin olumlu sonuçlarını en kısa sürede görmek istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Merkez'in faiz indirimleri konusundaki bu tutumu, yeni Türkiye'de yeri olmayan 'yüksek faiz, yüksek üretim maliyeti ve düşük yatırım' tuzağına daha fazla düşülmeyeceğini göstermiştir. MÜSİAD olarak TCMB'nin bu kararının bankaların mevcut faiz oranlarına yatırımcı lehine hızlı bir şekilde yansımasını temenni ediyoruz. Zira bankalar tarafından kullandırılan kredilerin maliyetleri düşmedikçe ekonomik aktivitedeki canlılığın sürdürülebilir olması mümkün değildir. Önümüzdeki dönemde de kademeli bir şekilde daha alt seviyelere çekilmesini beklediğimiz faiz oranlarının yanı sıra ekonomi yönetimince iç talebi canlandırmaya yönelik alınan diğer önlemlerin bilhassa yılın son çeyreğinden itibaren ekonomiye olumlu yansıyacağını düşünüyoruz."

Kaynak: AA