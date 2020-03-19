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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi

TCMB'nin genel kurul toplantısı ertelendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılması planlanan 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

19.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:10
TCMB'nin genel kurul toplantısı ertelendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılması planlanan 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 Mart 2020'de yapılacağı

duyurulan Bankamız 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı ileri bir tarihte yapılmak

üzere ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Toplantının hangi tarihe ertelendiği konusunda bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

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Manşet

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