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TCMB'nin eylül ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" yayımlandı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
TCMB'nin eylül ayı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 16,74 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 16,74 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 56 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 1,17 olan eylül ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,11'e düştü. Bir önceki anket döneminde yüzde 16,30 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 16,74 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,48'den 12,94'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 10,52'den 10,71'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,94'ten 8,92'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 9,37'den 9,56'ya çıktı.

Bir önceki anket döneminde 23,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 22,4 milyar dolara indi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 21,2 milyar dolardan 21,4 milyar dolara yükseldi.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 19

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 6'dan yüzde 8,2'ye, 2022 yılı büyüme beklentisi de yüzde 4,0'ten yüzde 4,2'ye yükseldi.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi ve TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu beklentisi de yüzde 19 olarak kayıtlara geçti. 3 ay sonrasına ilişkin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise yüzde 19'dan yüzde 18'e geriledi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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Haber: TCMB'nin eylül ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' yayımlandı - Haberler Ekonomi
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