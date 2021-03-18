TCMB-Net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 392.4 milyar dolar

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2020 yıl sonundaki 404.1 milyar dolardan, Ocak sonunda 392.4 milyar dolara geriledi.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2020 yıl sonundaki 404.1 milyar dolardan, Ocak sonunda 392.4 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Ocak sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 2.3 artışla 246.3 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri yüzde 0.9 azalışla 638.7 milyar dolara geriledi.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, aynı dönemde rezerv varlıklar yüzde 2.6 artışla 95.7 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 6.6 artışla 97.5 milyar dolara yükseldi.Bankaların döviz ve lira cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 15.2 artışla 48.3 milyar dolara yükseldi. Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 5.5 azalışla 201.4 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı