TCMB Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? - Haberler
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TCMB Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?

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TCMB Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Merkez Bankası toplantısı ne zaman 2021 Kasım? MB toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. TCMB toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Merkez Bankası son iki faiz kararından sonra para politikaları toplantısı yapacak. Kasım ayında yapılacak Merkez Bankası toplantısının ardından gelişmeler merak ediliyor. Peki, Tcmb toplantısı ne zaman, saat kaçta?

TCMB TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

haftanın en önemli gündemi olarak izlenen TCMB'nin para politikası kararı 18 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. TCMB'nin politika faizini bu hafta 100 baz puan daha indirerek yüzde 15'e düşüreceği tahmin ediliyor. TCMB önceki iki ayda 300 baz puan faiz indirimi yapmıştı.

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