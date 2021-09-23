TCMB: Kurul, talep unsurları, çekirdek enflasyon ve arz şoklarının yarattığı etkilere yönelik analizleri değerlendirerek, politika faizinin...
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
TCMB: Kurul, talep unsurları, çekirdek enflasyon ve arz şoklarının yarattığı etkilere yönelik analizleri değerlendirerek, politika faizinin indirilmesine karar verdi.
TCMB: Kurul, talep unsurları, çekirdek enflasyon ve arz şoklarının yarattığı etkilere yönelik analizleri değerlendirerek, politika faizinin indirilmesine karar verdi
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri