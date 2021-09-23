TCMB: Kurul, talep unsurları, çekirdek enflasyon ve arz şoklarının yarattığı etkilere yönelik analizleri değerlendirerek, politika faizinin... - Haberler Ekonomi
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TCMB: Kurul, talep unsurları, çekirdek enflasyon ve arz şoklarının yarattığı etkilere yönelik analizleri değerlendirerek, politika faizinin...

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
TCMB: Kurul, talep unsurları, çekirdek enflasyon ve arz şoklarının yarattığı etkilere yönelik analizleri değerlendirerek, politika faizinin...

TCMB: Kurul, talep unsurları, çekirdek enflasyon ve arz şoklarının yarattığı etkilere yönelik analizleri değerlendirerek, politika faizinin indirilmesine karar verdi.

TCMB: Kurul, talep unsurları, çekirdek enflasyon ve arz şoklarının yarattığı etkilere yönelik analizleri değerlendirerek, politika faizinin indirilmesine karar verdi

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
TCMB: Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladı.

TCMB: Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladı.

 TCMB: Aşılama oranlarındaki artışa rağmen yeni varyantlar iktisadi faaliyet üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır

TCMB: Aşılama oranlarındaki artışa rağmen yeni varyantlar iktisadi faaliyet üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır
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Haber: TCMB: Kurul, talep unsurları, çekirdek enflasyon ve arz şoklarının yarattığı etkilere yönelik analizleri değerlendirerek, politika faizinin... - Haberler Ekonomi
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