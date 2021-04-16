TCMB-Konut fiyatları Şubat'ta yıllık reel yüzde 13.1 yükseldi

Türkiye genelinde konut fiyatları Şubat'ta yıllık bazda nominal olarak yüzde 30.8, reel olarak da yüzde 13.1 yükseldi.

Türkiye genelinde konut fiyatları Şubat'ta yıllık bazda nominal olarak yüzde 30.8, reel olarak da yüzde 13.1 yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi Şubat'ta aylık bazda yüzde 2.6 artarak 161.8 düzeyine çıktı.

TCMB verilerine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları Şubat'ta aylık bazda sırasıyla yüzde 2.3, yüzde 2.1 ve yüzde 2.6 yükseldi.Konut fiyatları yıllık bazda da İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde yüzde 27.9, yüzde 29.1 ve yüzde 32.3 yükseldi. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı