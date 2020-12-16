TCMB-Konut fiyatları Ekim'de yıllık reel yüzde 15.5 yükseldi
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TCMB-Konut fiyatları Ekim'de yıllık reel yüzde 15.5 yükseldi

16.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:33
TCMB-Konut fiyatları Ekim'de yıllık reel yüzde 15.5 yükseldi

Türkiye genelinde konut fiyatları, Ekim'de aylık bazda yüzde 2.2, yıllık bazda nominal yüzde 29.2, reel olarak da yüzde 15.5 yükseldi.

Türkiye genelinde konut fiyatları, Ekim'de aylık bazda yüzde 2.2, yıllık bazda nominal yüzde 29.2, reel olarak da yüzde 15.5 yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB), Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2020 yılı Ekim'de aylık yüzde 2.2 artarak 149.9 düzeyine çıktı.

TCMB verilerine göre, üç büyük ilin konut fiyatları Ekim'de aylık bazda İstanbul'da yüzde 2.5, Ankara'da yüzde 1.9 ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1.6 yükseldi.Konut fiyatları yıllık bazda, İstanbul'da yüzde 27.3, Ankara'da yüzde 29.1 ve İzmir'de yüzde 28.9 arttı.TCMB verilerine göre, Türkiye genelinde yeni konut fiyatları yıllık bazda nominal yüzde 30.4 ve yeni olmayan konut fiyatları da yüzde 28.5 yükseldi ve ortalama metrekare fiyatı 3,713.5 lira olarak hesaplandı.

Konutlarda ortalama metrekare fiyatı İstanbul'da 6,192.6 lira, Ankara'da 2.810.3 lira ve İzmir'de de 4,253.2 lira olarak belirlendi. (Grafik)


TCMB-Konut fiyatları Ekim'de yıllık reel yüzde 15.5 yükseldi
TCMB-Konut fiyatları Ekim'de yıllık reel yüzde 15.5 yükseldi
TCMB-Konut fiyatları Ekim'de yıllık reel yüzde 15.5 yükseldi
TCMB-Konut fiyatları Ekim'de yıllık reel yüzde 15.5 yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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