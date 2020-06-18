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TCMB-Kısa vadeli dış borçlar dört ayda yüzde 6.8 düştü

Kısa vadeli dış borç stoku, Nisan sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre yüzde 6.8 azalışla 115.2 milyar dolara geriledi.

TCMB-Kısa vadeli dış borçlar dört ayda yüzde 6.8 düştü
18.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:27

Kısa vadeli dış borç stoku, Nisan sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre yüzde 6.8 azalışla 115.2 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.9 azalarak 53.5 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11.2 azalarak 52.4 milyar dolara düştü. 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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