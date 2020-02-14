TCMB İstanbul Bölge Koordinatörü Yılmaz, KTSO'yu ziyaret etti
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TCMB İstanbul Bölge Koordinatörü Yılmaz, KTSO'yu ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) İstanbul Bölge Koordinatörü Gökhan Yılmaz, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasını (KTSO) ziyaret etti.

14.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:14
TCMB İstanbul Bölge Koordinatörü Yılmaz, KTSO'yu ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası () Bölge Koordinatörü Gökhan Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odasını (KTSO) ziyaret etti.

Yılmaz, KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan'dan sanayi ve ticaret sektörü, sektörün mali ve finansal durumu, Kırklareli'nin ekonomik yapısı hakkında bilgiler aldı.

Özsan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanayi ve ticaret sektörünün kredi ve ödemelerle ilgili yaşadıkları sorunları anlattı.

Bankaların, esnafa ve iş adamına karşı daha duyarlı davranmaları gerektiğini ifade eden Özsan, devlet desteklerinin daha adaletli ve yerinde kullanılmasını istediklerini belirtti.

Tüketici, sanayi ve hizmet sektörü kredilerinde faizlerin, biraz daha aşağı çekilmesi gerektiğini aktaran Özsan, "Bunların gerçekleşmesi halinde hem sektörlerin rahat bir nefes alması sağlanır, hem de piyasaya ciddi anlamda hareketlilik gelir." dedi.

Ziyarette, KTSO Başkan Yardımcısı Serkan Keser ve TCMB yetkilisi Senem Zadeh de hazır bulundu.

Kaynak: AA
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