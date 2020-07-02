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TCMB: işlenmemiş gıda enflasyonu Haziran'da da yükselebilir

Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon beklentilerinin "bir miktar" yükseldiği Haziran ayında, öncü göstergelerin işlenmemiş gıda ve enerjide yıllık enflasyonunun yükselebileceği uyarısı yaptı.

TCMB: işlenmemiş gıda enflasyonu Haziran'da da yükselebilir
02.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:31

Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon beklentilerinin "bir miktar" yükseldiği Haziran ayında, öncü göstergelerin işlenmemiş gıda ve enerjide yıllık enflasyonunun yükselebileceği uyarısı yaptı.

TCMB geçen hafta politika faizini sabit tutma kararı alınan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetlerinde, "Haziran ayında yıl sonu enflasyon beklentileri bir miktar yükselirken, 12 ay sonrası enflasyon beklentileri düşüş kaydetmiştir. Öncü göstergeler işlenmemiş gıda yıllık enflasyonunun Haziran ayında da yükselebileceğine işaret etmektedir. Öncü göstergeler, enerji yıllık enflasyonunun Haziran ayında artacağını göstermektedir" denildi.

Mayıs PPK toplantısını izleyen dönemde, OPEC+ ülkelerinin arz kısıntısı konusunda anlaşmaları ve talep tarafında en kötünün geride kaldığı yönündeki beklentilere bağlı olarak petrol fiyatlarında toparlanma gözlendiğinin de altı çizilen özetlerde, "Buna karşın, küresel iktisadi faaliyete dair belirsizlikler başta olmak üzere emtia fiyatlarına ilişkin aşağı yönlü riskler canlılığını korumakta olup, küresel enflasyon oranlarının 2020 yılında ılımlı bir görünüm sergilemesi bekleniyor" denildi.Özetlerde ayrıca, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının genişleyici yönde adımlar atmayı sürdürdüklerine de işaret edilerek, "Gelişmiş ülkelerde uzun vadeli faiz oranları tarihsel düşük seviyelere gerilerken, gerek merkez bankalarının açıklamaları gerekse piyasa beklentileri, düşük faiz ortamının uzun bir süre devam edeceğine işaret etmektedir. Uygulanan politikaların finansal piyasalar, büyüme ve istihdam üzerindeki etkinliği, ülkeler itibarıyla salgının seyri ile politika alanının büyüklüğüne göre farklılaşabilecektir" denildi.Toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlendiği de belirtilen özetlerde, şöyle denildi: "Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. "Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. "Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. "Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."Kurul, salgın hastalığa bağlı iktisadi risklerin en aza indirilmesi açısından para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümün sürdürülmesinin büyük önem arz ettiği değerlendirmesinde bulunmuştur. "Salgın hastalığın ekonomiyi birçok farklı kanaldan etkilemesi, başta nakit akışının düzenlenmesi ve istihdamın korunmasına yönelik tedbirler olmak üzere şirketler ve hanehalkı üzerindeki etkilerin asgari düzeyde tutulabilmesi için koordineli politika uygulamaları gerektirmektedir. "Dolayısıyla, makro ölçekteki para ve maliye politikalarının yanı sıra en çok etkilenen iktisadi birimleri hedefleyen ve sektörel etkileşimleri dikkate alan politika uygulamalarının kritik önemde olduğu değerlendirilmektedir. 

"Bu süreçte atılacak politika adımlarının hedefli ve geçici nitelikte olması politika etkinliğini destekleyecektir."


Kaynak: DHA

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