TCMB-İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 1.2 puan yükseldi
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Nisan'da aylık bazda 1.2 puan artarak yüzde 75.9 düzeyine yükseldi.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Nisan'da aylık bazda 1.2 puan artarak yüzde 75.9 düzeyine yükseldi.
Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) aynı dönemde 0.6 puan artarak yüzde 76.2 düzeyine yükseldi.Bu dönemde, tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 71.0'den 1.1 puan artışla yüzde 72.1 düzeyine yükseldi, dayanıklı tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 73.0'den 1.5 puan artışla yüzde 74.5 düzeyine yükseldi,dayanıksız tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 70.6'dan 1.0 puan artışla 71.6 düzeyine yükseldi.ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 78.3'ten, 0.5 puan artışla yüzde 78.8'e yükseldi,yatırım malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 75.7'den 1.8 puan düşüşle 73.9'a geriledi. (Grafik)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı