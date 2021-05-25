TCMB-İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0.6 puan düştü
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Mayıs'ta aylık bazda 0.6 puan düşerek yüzde 75.3 düzeyine geriledi.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Mayıs'ta aylık bazda 0.6 puan düşerek yüzde 75.3 düzeyine geriledi.
Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) aynı dönemde 1.0 puan düşerek yüzde 75.2 düzeyine indi.Bu dönemde, tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 72.1'den 0.2 puan artışla yüzde 72.3 düzeyine yükseldi, dayanıklı tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 74.5'ten 0.3 puan düşüşle yüzde 74.2 düzeyine geriledi,dayanıksız tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 71.6'dan 0.3 puan artışla 71.9 düzeyine yükseldi.ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 78.8'den, 0.3 puan artışla yüzde 79.1 düzeyine yükseldi,yatırım malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 73.9'dan 4.9 puan düşüşle yüzde 69.0 düzeyine geriledi. (Grafik)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı