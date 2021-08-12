TCMB: Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik edecek
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TCMB: Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik edecek

TCMB: Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik edecek
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), Kore Merkez Bankası ile yapılan 17,5 milyar liralık ikili para takası (swap) anlaşmasının, iki ülke arasındaki ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacı taşıdığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), Kore Merkez Bankası ile yapılan 17,5 milyar liralık ikili para takası (swap) anlaşmasının, iki ülke arasındaki ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacı taşıdığı bildirildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, Kore Merkez Bankası ile Türk lirası-Kore wonu swap anlaşmasına imza atıldığı, anlaşmanın bugün yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Anlaşmanın TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Kore Merkez Bankası Başkanı Juyeol Lee, tarafından imzalandığı aktarılan açıklamada, swap anlaşmasının iki merkez bankası arasında azami 17,5 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, anlaşma geçerlilik süresinin bugünden itibaren 3 yıl olduğu, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabileceği vurgulanarak, "Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve her iki ülkenin ekonomik kalkınmasına yönelik olarak mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap anlaşması ile iki kurum arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Güney Kore Merkez Bankası arasında 17,5 milyar liralık (2,3 trilyon won) swap anlaşması imzalandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Güney Kore Merkez Bankası arasında 17,5 milyar liralık (2,3 trilyon won) swap anlaşması imzalandı.
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TCMB: Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik edecek - Haberler Ekonomi
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