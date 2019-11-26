TCMB ile Katar Merkez Bankası'ndan swap tadil anlaşması

26.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:45

TCMB ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap tadil anlaşması imzalandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019 tarihinde Doha'da düzenlenen bir törenle tadil edildi.TCMB'den yapılan açıklamaya göre, yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

(İHA)

Kaynak: İHA