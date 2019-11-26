TCMB ile Katar arasındaki swap anlaşması 5 milyar dolara yükseltildi

26.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:38

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.