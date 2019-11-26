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TCMB ile Katar arasındaki swap anlaşması 5 milyar dolara yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

26.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:38
TCMB ile Katar arasındaki swap anlaşması 5 milyar dolara yükseltildi

ve arasındaki swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar USD karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

Kaynak: Dunya.com

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