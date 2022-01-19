TCMB ile BAEMB arasında ikili swap anlaşması imzalandı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası (BAEMB) arasında, BAE dirhemi (AED) ile Türk lirası (TRY) para birimleri için 'İkili Para Takası' anlaşması imzalandı.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası (BAEMB) arasında, BAE dirhemi (AED) ile Türk lirası (TRY) para birimleri için 'İkili Para Takası' anlaşması imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamada, anlaşmanın bugün imzalandığı belirtilerek, "Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem (AED) ve 64 milyar Türk lirasıdır (TRY). İki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma 3 yıl süreyle geçerli olacak ve karşılıklı mutabakatla uzatılabilecektir. Anlaşma, BAEMB Başkanı Khaled Mohamed Balama ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından imzalanmıştır" denildi.

Başkan Kavcıoğlu ise, "Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını göstermektedir" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri