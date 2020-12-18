TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası mutabakat zaptı imzaladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Azerbaycan Merkez Bankası, işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzaladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Azerbaycan Merkez Bankası, işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzaladı.

TCMB'den yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık 2020 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır."Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı