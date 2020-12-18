İmzalar atıldı! TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası iş birliği yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İmzalar atıldı! TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası iş birliği yapacak

18.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Yapılan açıklamada merkez bankacılığı konusunda iş birliği yapılacağı belirtildi.

TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzaladı.

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık 2020 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır."

İmzalar atıldı! TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası iş birliği yapacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Haber Yorumları (2)
RECEP-: teşekkürler sn cumhur başkanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN ALLAH yolunuzu ve yolumuzu her daim açık eylesin
Cevap Yaz 2 14 Yayından Kaldır
ATCAN: tc nin kendi merkez bankası mı varmışmış
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Alişan Öykü Çelik Cansu Dere Hakan Taşıyan
Spor Neymar Erol Bulut Çağdaş Atan Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Adana Karar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İmzalar atıldı! TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası iş birliği yapacak | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 15:02:55. #1.15#
title