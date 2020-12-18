TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı

18.12.2020 14:18 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:23
TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dan (TCMB) yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Merkez Bankası ile Mutabakat Zaptı imzalandığı belirtildi.

Yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık 2020 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Öykü Çelik Şevket Çoruh Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Fatih Terim Ersun Yanal Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Adana Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 14:27:51. #1.15#
title