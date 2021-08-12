TCMB: "İklim koşulları kaynaklı arz yönlü etkilerin açılma etkileriyle birleşmesiyle temmuzda gıda fiyatlarında gözlenen artış enflasyondaki...
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TCMB: "İklim koşulları kaynaklı arz yönlü etkilerin açılma etkileriyle birleşmesiyle temmuzda gıda fiyatlarında gözlenen artış enflasyondaki...

TCMB: 'İklim koşulları kaynaklı arz yönlü etkilerin açılma etkileriyle birleşmesiyle temmuzda gıda fiyatlarında gözlenen artış enflasyondaki...
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

TCMB: "İklim koşulları kaynaklı arz yönlü etkilerin açılma etkileriyle birleşmesiyle temmuzda gıda fiyatlarında gözlenen artış enflasyondaki yükselişte belirleyici oldu.

TCMB: "İklim koşulları kaynaklı arz yönlü etkilerin açılma etkileriyle birleşmesiyle temmuzda gıda fiyatlarında gözlenen artış enflasyondaki yükselişte belirleyici oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına odaklandı
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TCMB: "İklim koşulları kaynaklı arz yönlü etkilerin açılma etkileriyle birleşmesiyle temmuzda gıda fiyatlarında gözlenen artış enflasyondaki... - Haberler Ekonomi
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