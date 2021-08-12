TCMB: "İklim koşulları kaynaklı arz yönlü etkilerin açılma etkileriyle birleşmesiyle temmuzda gıda fiyatlarında gözlenen artış enflasyondaki...
TCMB: "İklim koşulları kaynaklı arz yönlü etkilerin açılma etkileriyle birleşmesiyle temmuzda gıda fiyatlarında gözlenen artış enflasyondaki yükselişte belirleyici oldu.
TCMB: "İklim koşulları kaynaklı arz yönlü etkilerin açılma etkileriyle birleşmesiyle temmuzda gıda fiyatlarında gözlenen artış enflasyondaki yükselişte belirleyici oldu."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu