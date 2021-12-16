TCMB: "İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022'de fazla vermesi öngörülmektedir."
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
TCMB: "İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022'de fazla vermesi öngörülmektedir.
TCMB: "İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022'de fazla vermesi öngörülmektedir."
TCMB: "Bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci...
Son dakika haberleri: TCMB: "Kurul, arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir."
TCMB: "Salgında yeni varyantlar, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizlikleri artırmaktadır."
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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