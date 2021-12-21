TCMB: "İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve VİOP'ta TL uzlaşmalı vadeli döviz... - Haberler Ekonomi
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TCMB: "İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve VİOP'ta TL uzlaşmalı vadeli döviz...

TCMB:
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

TCMB: "İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve VİOP'ta TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir.

TCMB: "İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve VİOP'ta TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir."

TCMB'den ihracatçı ve ithalatçı firmalara TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı açıklaması Açıklaması

TCMB'den ihracatçı ve ithalatçı firmalara TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı açıklaması Açıklaması

 TCMB: '1 ve 3 ay vadeli gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimi kamuoyu ile paylaşılacak, firmalar bankalar aracılığıyla...

TCMB: "1 ve 3 ay vadeli gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimi kamuoyu ile paylaşılacak, firmalar bankalar aracılığıyla...

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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