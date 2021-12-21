TCMB: "İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve VİOP'ta TL uzlaşmalı vadeli döviz...
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
TCMB: "İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve VİOP'ta TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir.
TCMB: "İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve VİOP'ta TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir."
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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