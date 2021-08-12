TCMB, Güney Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TCMB, Güney Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması imzaladı

TCMB, Güney Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması imzaladı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Güney Kore Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile 17,5 milyar liralık (2,3 trilyon Güney Kore wonu) swap anlaşması imzalandığını duyurdu.

Güney Kore Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile 17,5 milyar liralık (2,3 trilyon Güney Kore wonu) swap anlaşması imzalandığını duyurdu.

Güney Kore Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, TCMB ile yapılan anlaşmanın 3 yıl süreceği, iki tarafın anlaşmanın uzatılmasını görüşebileceği belirtildi.

Duyuruda, "Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ticareti swap anlaşmasıyla finanse ederek ticareti geliştirmek için ödeme sistemi oluşturulması ve iki ülkenin ekonomik gelişim için finansal iş birliği için düzenlenmiştir. İki taraf da bu anlaşmanın iki ülke kurumları arasındaki işbirliğini güçlendireceğini beklemektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu arada TCMB yetkilileri de anlaşmayı teyit ederken, açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Güney Kore Merkez Bankası arasında 17,5 milyar liralık (2,3 trilyon won) swap anlaşması imzalandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Güney Kore Merkez Bankası arasında 17,5 milyar liralık (2,3 trilyon won) swap anlaşması imzalandı.
Son Dakika: Türkiye ve Güney Kore arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması imzalandı
Son Dakika: Türkiye ve Güney Kore arasında 2 milyar dolarlık swap anlaşması imzalandı
Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına odaklandı
Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına odaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mahmut Özer Mustafa Demir Süleyman Soylu
Magazin Yusuf Güney Haluk Levent Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Hakan Reçber Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TCMB, Güney Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması imzaladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 09:22:43. #1.14#

title