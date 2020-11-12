TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
12.11.2020 11:09 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:12
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 10 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 10 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 10 Aralık vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan