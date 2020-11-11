TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
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TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

11.11.2020 11:05 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:08
TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 9 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 9 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB, bugün 9 Aralık vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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