TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
11.11.2020 11:05 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:08
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 9 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 9 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 9 Aralık vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan