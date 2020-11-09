TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
09.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:04
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 7 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 7 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 7 Aralık vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan