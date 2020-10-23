TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
23.10.2020 11:03 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:06
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 20 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 20 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 20 Kasım vadeli ve 5 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan