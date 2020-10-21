TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

21.10.2020 11:03 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:06
TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 18 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 18 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB, bugün 18 Kasım vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Engin Yıldırım Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Binnur Kaya Didem Soydan Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Garry Rodrigues Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Pkk Adana Zonguldak Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 11:06:34. #1.14#
title