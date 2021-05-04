TCMB-Finansal kesim dışının net döviz açığı 156 milyar dolar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TCMB-Finansal kesim dışının net döviz açığı 156 milyar dolar

TCMB-Finansal kesim dışının net döviz açığı 156 milyar dolar
Demirören Haber Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açıkları, Ocak'ta aylık bazda 1.58 milyar dolar azalma ile 156 milyar 138 milyon dolar olarak hesaplandı.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açıkları, Ocak'ta aylık bazda 1.58 milyar dolar azalma ile 156 milyar 138 milyon dolar olarak hesaplandı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1.0 milyar 383 milyon dolar, döviz yükümlülükleri de 2 milyar 966 milyon dolar azaldı.

TCMB verilerine göre, bu dönemde yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 1.0 milyar 344 milyon dolar ve 254 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 289 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 1.0 milyar 383 milyon dolar azaldı.Yükümlülüklerde ise, aynı dönemde yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 364 milyon dolar, 516 milyon dolar ve 2.0 milyar 86 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2.0 milyar 966 milyon dolar azaldı.Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; bu dönemde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 403 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 767 milyon doları azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2.0 milyar 109 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 493 milyon doları azaldı.Aynı dönemde, kısa vadeli varlıklar 119 milyar 774 milyon dolarken, kısa vadeli yükümlülükler 94 milyar 487 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 25 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleşerek Aralık dönemine göre 34 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyindeydi. (Grafik)

 


TCMB-Finansal kesim dışının net döviz açığı 156 milyar dolar
TCMB-Finansal kesim dışının net döviz açığı 156 milyar dolar
TCMB-Finansal kesim dışının net döviz açığı 156 milyar dolar
TCMB-Finansal kesim dışının net döviz açığı 156 milyar dolar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Aslan

Altının gram fiyatı 478 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 478 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30 seviyelerinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30 seviyelerinden işlem görüyor
Kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla korudular
Kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla korudular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ersin Tatar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Feyza Aktan Demet Akalın Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Gökhan Töre Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TCMB-Finansal kesim dışının net döviz açığı 156 milyar dolar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 15:00:22. #1.16#

title