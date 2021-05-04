TCMB-Finansal kesim dışının net döviz açığı 156 milyar dolar

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açıkları, Ocak'ta aylık bazda 1.58 milyar dolar azalma ile 156 milyar 138 milyon dolar olarak hesaplandı.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açıkları, Ocak'ta aylık bazda 1.58 milyar dolar azalma ile 156 milyar 138 milyon dolar olarak hesaplandı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1.0 milyar 383 milyon dolar, döviz yükümlülükleri de 2 milyar 966 milyon dolar azaldı.

TCMB verilerine göre, bu dönemde yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 1.0 milyar 344 milyon dolar ve 254 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 289 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 1.0 milyar 383 milyon dolar azaldı.Yükümlülüklerde ise, aynı dönemde yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 364 milyon dolar, 516 milyon dolar ve 2.0 milyar 86 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2.0 milyar 966 milyon dolar azaldı.Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; bu dönemde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 403 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 767 milyon doları azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2.0 milyar 109 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 493 milyon doları azaldı.Aynı dönemde, kısa vadeli varlıklar 119 milyar 774 milyon dolarken, kısa vadeli yükümlülükler 94 milyar 487 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 25 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleşerek Aralık dönemine göre 34 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyindeydi. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Aslan