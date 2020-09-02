TCMB-Finansal kesim dışının döviz açığı 2.1 milyar dolar azaldı Finansal kesim dışındaki firmaların döviz açıkları Haziran'da aylık bazda 2.1 milyar dolar azalarak 162 milyar 933 milyon dolara geriledi.

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz açıkları Haziran'da aylık bazda 2.1 milyar dolar azalarak 162 milyar 933 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 183 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 922 milyon dolar azaldı.

Bu dönemde finansal kesim dışındaki firmaların yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve yurt içi bankalardaki mevduat sırasıyla 184 milyon dolar, 258 milyon dolar ve 361 milyon dolar arttı ve sonuç olarak toplam varlıklar 1.183 milyon dolar arttı.Aynı dönemde yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 984 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 601 milyon dolar ve 461 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak toplam yükümlülükler 922 milyon dolar azaldı.Haziran döneminde aylık bazda, yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 683 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 301 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde kısa vadeli olanlar 368 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 694 milyon dolar arttı.Haziran döneminde kısa vadeli varlıklar 105 milyar 517 milyon dolarken, kısa vadeli yükümlülükler 90 milyar 389 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası da 1 milyar 314 milyon dolar artışla, 15 milyar 128 milyon dolara yükseldi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyindeydi. (Grafik)

Kaynak: DHA